Россия применила в Украине новейшие ракеты: следователи CAR озвучили детали

Это говорит о том, что рф все еще сохраняет возможность производить вооружение, несмотря на санкции.

Рф* применила в Украине новейшие ракеты, которые были произведены недавно — следователи CAR.

Согласно отчету, одну из представленных ракет россия собрала летом этого года, когда санкции США и ЕС уже действовали. Вторая ракета была изготовлена в сентябре. Определить это удалось по заводской маркировке на снарядах.

По мнению экспертов, это говорит о том, что рф все еще сохраняет возможность производить вооружение, несмотря на санкции.

На фото остатки ракеты Х-101, найденные в Киеве после массированной ракетной атаки 23 ноября 2022-го.

Ранее Курсор писал, что в Украине назвали причины, по которым рф может нанести ракетные удары 6 декабря.

Также Курсор информировал о том, что Европарламент принял резолюцию, объявляющую рф государством-спонсором терроризма.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!