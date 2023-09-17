Россия создала новую военную частную компанию вместо "вагнера" - кто ее возглавит

Известно также и то, кого хотят в эту чвк привлечь.

Российская федерация* создала новую военную частную компанию вместо "вагнера". По предварительной информации, она будет функционировать под руководством Минобороны рф генерала сергея суровикина, которого недавно заметили в Алжире.

Об этом сообщает Центр нацсопротивления.

Дело в том, что Минобороны рф отправляет своих представителей в Беларусь и африканские страны - Алжир, Мали и Судан. Все это делается с одной целью, чтобы те смогли убедить как можно больше "вагнеровцев" подписать контракт с рф через новую частную военную компанию.

"Таким образом, за подготовленный человеческий ресурс продолжается конкуренция между "Гардсервисом" белорусского диктатора Александра Лукашенко и новой российской чвк под руководством Минобороны рф", – отметили в ЦНС.

Ранее "Курсор" писал о том, что согласно новому отчету аналитиков американского Института изучения войны (ISW), чвк "вагнер" имеет некоторые трудности на африканском поле боевых действий из-за продолжающейся напряженности с минобороны рф. Стоит отметить, что "вагнеровцы" в Африке, в частности, проводят антитеррористические операции, которые сейчас часто неэффективны из-за плохой вооруженности.

Также мы сообщали, что Минобороны рф сорвало ротацию "вагнера" в Сирии. Это произошло на фоне сообщений о продолжающихся усилиях по блокированию операций наемников в Сирии. Некоторые подробности этого инцидента стали известны.

Наемники "вагнера", которые сейчас сосредоточены в Африке, могут быть значительной автономной силой. И кремль ее боится.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!