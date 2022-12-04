Россия тратит боеприпасы быстрее, чем производит – разведка США

Ранее в Пентагоне сообщалось, что рф тратит 20 000 артиллерийских боеприпасов в день.

Российские военные в Украине тратят больше боеприпасов, чем способен изготовить оборонно-промышленный комплекс.

Об этом заявила директор Национальной разведки США Эврил Гейнс, сообщает NBCNews.

«Россия тратит боеприпасы «достаточно быстро», что побуждает москву искать помощи в других странах, включая Северную Корею», — сказал Гейнс во время дискуссии на Форуме обороны Рейгана в Сими-Велли, Калифорния.

Точную цифру российских потерь Эврил Гейнс не назвала, но подчеркнула, что они значительны для российской стороны, и это будет вызовом для рф. Ранее в Пентагоне сообщалось, что рф тратит 20 000 артиллерийских боеприпасов в день.

«Мы считаем, что они не способны самостоятельно производить то, что тратят на данном этапе. Это будет вызов», – сказала она.

Также директор Национальной разведки США отметила, что темп потерь высокоточных снарядов намного выше обычных.

В Белом Доме заявляли, что рф обратилась в Северную Корею, чтобы получить необходимое вооружение. Речь шла, в частности, об артиллерийских боеприпасах. Сейчас, по мнению разведывательного сообщества США, объем помощи от Северной Кореи выглядит ограниченным.

Ранее Курсор писал, что украинские военные показали, как захватили новейший российский танк «Прорыв».

Кроме того, Курсор сообщал, что в Украине заявили о приостановке Ираном поставок рф своих дронов и ракет.

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