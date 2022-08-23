Россия усилит удары по Украине: в США выступили с экстренным предупреждением

«Государственный департамент располагает информацией, что россия активизирует усилия по нанесению ударов по гражданской инфраструктуре и государственным объектам Украины в ближайшие дни», — заявили в США.

Посольство США в Киеве сообщает, что россия* планирует усилить удары по гражданской инфраструктуре и правительственным зданиям в Украине, поскольку страна готовится отметить день своей независимости.

Кроме того, завтра будет отмечаться шестимесячная годовщина крупномасштабного вторжения россии в Украину, а также разрыва страны с Советским Союзом в 1991 году.

«У Госдепартамента есть информация о том, что россия активизирует усилия по нанесению ударов по гражданской инфраструктуре и государственным объектам Украины в ближайшие дни», — говорится в сегодняшнем новом предупреждении посольства.

Посольство призывает своих граждан по возможности покинуть Украину.

Президент Украины Владимир Зеленский уже предупредил, что «россия может попытаться сделать что-то особенно отвратительное, особо жестокое» в ближайшие дни.

Столица Киев объявила о запрете массовых собраний, а в Харькове, втором по величине городе Украины, ввели комендантский час.

Наша редакция писала, что Владимир Зеленский назвал событие, после которого переговоры с рф потеряют смысл. Зеленский отметил, что проинформировал международных партнеров о том, что может сделать рф на этой неделе.

Курсор сообщал, что, по мнению экспертов рассказали, что армия российской федерации теряет эффективность, как и ее техника.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!