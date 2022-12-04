Россия вошла в топ-5 стран по количеству больных ВИЧ

Россия вошла в пятерку стран-лидеров по уровню инфицирования населения вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ). В этом списке рф* обошла такие государства, как Танзания и Уганда.

Об этом сообщает портал Statista.

Так, по оценкам Объединенной программы Организации Объединенных Наций по ВИЧ и СПИДу (ЮНЭЙДС) и Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, в 2021 году на 10 стран приходилось почти половина всех новых случаев заражения ВИЧ.

При этом из 1,5 миллиона новых случаев ВИЧ в 2021 году на рф пришлось 3,9%. Таким образом, россия опередила Танзанию (3,6%), Уганду (3,6%), Замбию (2,5%) и Кению (2,3%). Более высокую долю имеют только ЮАР (14%), Мозамбик (6,5%), Нигерия (4,9%) и Индия (4,2%).

«Страны Африки к югу от Сахары остаются эпицентром пандемии ВИЧ. Хотя число новых случаев инфицирования сократилось с 2,9 миллиона в 2000 году до 1,5 миллиона в прошлом году, число людей, живущих с ВИЧ, увеличилось с 26 миллионов до более чем 38 миллионов за последние два десятилетия. По данным ЮНЭЙДС, это увеличение вызвано не только новыми случаями инфицирования, но и свидетельством прогресса, достигнутого в лечении ВИЧ с помощью антиретровирусной терапии, которая значительно улучшила перспективы ВИЧ-инфицированных», — говорится в материале.

Как сообщал Курсор, в Израиле в 2021 году Министерству здравоохранения было сообщено о 367 новых случаях заболевания ВИЧ. Это на 0,8% больше, чем в 2020 году. Однако уровень заболеваемости ВИЧ остается стабильным, по сравнению с 2020 годом и составляет 3,9 случая на 100 000 человек населения. Этот устойчивый показатель наблюдается после нескольких лет снижения числа новых случаев ВИЧ.

Также Курсор информировал о том, что, согласно данным отчета Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Израиль имеет один из самых высоких показателей смертности от инфекционных заболеваний на душу населения в развитом мире.