Россия выступила с угрозой в адрес посольства США

Россия обвинила посольство США в «фейковых новостях» об Украине и угрожает высылкой.

Россия потребовала от посольства США в москве* прекратить распространение того, что рф назвала «фейковыми новостями» о своей «военной операции» в Украине, и пригрозила выслать американских дипломатов, сообщает Reuters со ссылкой на исходное сообщение агентства ТАСС.

Предупреждение включало резкое послание Линн Трейси, новому послу США в москве, сообщило ТАСС со ссылкой на высокопоставленный источник в российском министерстве иностранных дел, который сказал, что Трейси было сказано, что она должна строго соблюдать российское законодательство при любых заявлениях о вооруженных силах россии в Украине.

По словам источника ТАСС, американские дипломаты, занимающиеся тем, что москва назвала «подрывной деятельностью», были уведомлены, что могут быть высланы.

Представитель Госдепартамента США подтвердил, что посольство США получило дипломатическую ноту от МИД россии, но сказал, что общая политика ведомства заключается в том, чтобы не комментировать дипломатическую корреспонденцию.

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* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.