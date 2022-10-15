Россия заказала у Ирана беспилотники, разработанные для атаки на Тель-Авив и Хайфу — эксперт

Россия заказала у Ирана для войны в Украине новый, еще не использовавшийся на этом театре боевых действий тип беспилотных летательных аппаратов.

Об этом со ссылкой на неназванные источники в исламской республике сообщил эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин, информирует 9tv.co.il.

Отмечается, что речь идет о модели под названием «Араш-2».

«Ранее командующий сухопутными войсками Ирана бригадный генерал Киюмарс Хейдари заявил, что этот дрон разработан специально для атаки на Тель-Авив и Хайфу. Дальность его полета составляет 2000 км. Высокопоставленный иранский военный тогда же заявил, что эта модель обладает высокой точностью наведения», — говорится в материале.

Рожин также отмечает, что «Араш-2» обладает более мощным зарядом, чем уже использованные в Украине россиянами модели беспилотников «Шахед-136». При этом «у Ирана на деле много разных интересных БПЛА — разведывательных, ударных, камикадзе».

Военный журналист считает, что россии* нужно развивать производство этого вида военной техники. Стране необходимо разрабатывать свои беспилотники и собирать иностранные по лицензии.

«То, что есть Иран или Китай, которые в разных вопросах могут подставить плечо, — это хорошо, но ВПК должен стремиться к полному циклу производства всего необходимого внутри страны. Надеюсь, что после СВО на Украине данный вопрос стал предельно очевиден», — резюмирует Рожин.

Как сообщал Курсор, Тегеран не предоставил россии никакого оружия для использования в войне против Украины, подтвердив необходимость политического решения конфликта. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Хосейн Амирабдоллахян.

«Несмотря на то, что некоторые страны оказывали военную поддержку Украине, мы никогда не отправляли и никогда не отправим в россию какое-либо оружие для использования в войне против Украины, поскольку мы считаем, что решение этого кризиса является политическим. Предоставление какой-либо вооруженной поддержки обеим сторонам откладывает шанс на мир», — сказал дипломат.

Также Курсор информировал о том, что 5 октября армия россии с помощью иранских дронов-камикадзе типа Shahed-136 посреди ночи атаковала город Белая Церковь в Киевской области.

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