Россияне подбили два турецких корабля в Херсоне: видео мощного пожара

На видео, размещенном в социальных сетях, видно, как пламя охватило сухогруз «Тузла» постройки 1980 года дедвейтом 3943 тонны. Это произошло вчера поздно вечером после нападения рф* на украинский порт Херсон.

Russia has attacked a transport ship in the Port of Kherson. The ships sails under a Turkish flag. Video shows the commander’s bridge on fire. pic.twitter.com/ilc0WtAn2G — Visegrád 24 (@visegrad24) January 25, 2023

Судно под флагом Вануату принадлежит стамбульской компании Cayeli Shipping Ltd и, по данным турецкого телеканала Veryanssin TV, является одним из двух торговых судов, принадлежащих Турции, пострадавших в результате атаки рф.

Судно Ferahnaz дедвейтом 4750 тонн постройки 1995 года, также плавающее под флагом Вануату, было повреждено осколками в ходе той же атаки, сообщил официальный представитель управляющего судном стамбульской компании Cakiroglu Deniz Tasima Ltd Хусейн Чеби.

Сообщается, что этот корабль был менее серьезно поврежден, чем «Тузла».

Херсон не входит в число портов, охваченных Черноморской зерновой инициативой, и отчеты о том, были ли корабли поражены бомбой, ракетой или артиллерийским обстрелом, расходятся.

По данным региональных властей, вчера российская армия обстреляла Херсон 12 раз, поразив родильный дом, школу, поликлинику, морской порт и жилые дома.

Читайте также: в СНБО Украины предположили, когда может начаться новое наступление рф.

Напомним, о сроках завершения войны между Украиной и рф можно будет говорить после весны и начала лета 2023 года, потому что этот период будет решающим.