Россияне подбили два турецких корабля в Херсоне: видео мощного пожара

На видео, размещенном в социальных сетях, видно, как пламя охватило сухогруз «Тузла» постройки 1980 года дедвейтом 3943 тонны. Это произошло вчера поздно вечером после нападения рф* на украинский порт Херсон.
Судно под флагом Вануату принадлежит стамбульской компании Cayeli Shipping Ltd и, по данным турецкого телеканала Veryanssin TV, является одним из двух торговых судов, принадлежащих Турции, пострадавших в результате атаки рф.
Судно Ferahnaz дедвейтом 4750 тонн постройки 1995 года, также плавающее под флагом Вануату, было повреждено осколками в ходе той же атаки, сообщил официальный представитель управляющего судном стамбульской компании Cakiroglu Deniz Tasima Ltd Хусейн Чеби.
Сообщается, что этот корабль был менее серьезно поврежден, чем «Тузла».
Херсон не входит в число портов, охваченных Черноморской зерновой инициативой, и отчеты о том, были ли корабли поражены бомбой, ракетой или артиллерийским обстрелом, расходятся.
По данным региональных властей, вчера российская армия обстреляла Херсон 12 раз, поразив родильный дом, школу, поликлинику, морской порт и жилые дома.
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Напомним, о сроках завершения войны между Украиной и рф можно будет говорить после весны и начала лета 2023 года, потому что этот период будет решающим.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.