Минобороны рф жалуется на отечественные беспилотники

Российское оборонное ведомство не удовлетворено большинством отечественных беспилотников. Об этом, как сообщает пропагандистское издание ТАСС, заявил представитель минобороны рф* полковник Игорь Ищук.

В российском минобороны жалуются прежде всего на неудовлетворительные тактико-технические характеристики.

«Миниобороны разработало соответствующие тактико-технические требования, предъявляемые к беспилотным летательным аппаратам. И большинство производителей, к сожалению, не способны их выполнить», – отметил Ищук.

Как пишет Defense Express, основная проблема невыполнения требований – это элементная база. Например, в основном разведывательной дроне армии рф – БПЛА «Орлан-10» – из российского практически только планер, все остальное – производства западных компаний.

Ищук также сказал, что кроме разведывательных беспилотников, российская армия нуждается и в БПЛА других типов, в том числе беспилотники радиотехнической разведки.

Кроме того, он отметил, что сегодня российское оборонное ведомство также хочет иметь БПЛА с помехозащищенным навигационным приемником, при этом они также должны быть в «приемлемой ценовой категории», оснащены системой «свой-чужой» и просты в эксплуатации.

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