Россияне проводят принудительную мобилизацию в оккупированных частях Херсонской и Запорожской областей

Также есть информация, что на оккупированные территории прибыли усиленные подразделения росгвардии. Они могут быть привлечены для подавления возможного сопротивления местного населения.

Оккупационное командование в Херсонской и Запорожской областях пытается принудительно мобилизовать местное население.

Об этом сообщили в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ 30 сентября.

«В Херсоне участились случаи задержания местных мужчин призывного возраста. После поверхностного определения пригодности к военной службе их направляют на комплектование подразделений, которое планируется задействовать в районе проведения боевых действий. В Бердянске принудительно отмобилизовали работников некоторых предприятий, которые остались работать на оккупированной территории», – говорится в сообщении.

Также есть информация, что на оккупированные территории прибыли усиленные подразделения росгвардии*. Они могут быть привлечены для подавления возможного сопротивления местного населения.

Ранее в Генеральном штабе сообщили, что на территории оккупированного Крыма в первую очередь мобилизуют крымских татар. Их планируют отправлять в районы наиболее интенсивного ведения боевых действий.

Ранее Курсор сообщал о том, что Украина подписала заявку на ускоренное вступление в Североатлантический альянс. Об этом в пятницу объявил президент Украины Владимир Зеленский.

Кроме того, Курсор писал о том, что сегодня, 30 сентября, российский главарь владимир путин объявил об аннексии Запорожской, Харьковской, Донецкой и Луганской областей Украины.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!