Россияне создали идеальные условия для контрнаступления ВСУ — ISW

Ситуация на востоке Украины остается напряженной, и некоторые факторы создают благоприятные условия для контрнаступательных операций украинских войск. Однако, точно предсказать развитие событий пока нельзя.

По мнению экспертов, ситуация может измениться после кульминации трех основных наступательных операций россии*, которая ожидается в ближайшие месяцы. Если это произойдет, то украинским силам, возможно, удастся перехватить инициативу и начать контрнаступление в любом месте вдоль линии фронта.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Ряд факторов, таких как близкая кульминация наступления оккупантов возле Бахмута, попытка штурма Угледара и остановившееся наступление войск рф в Луганской области, могут создавать хорошие условия для контрнаступательных операций украинских сил.

С момента, когда российским войскам удалось вернуть инициативу на востоке Украины в начале февраля, они не смогли достичь значительных успехов в оперативном отношении.

Предположительно, в ближайшие месяцы войска рф потеряют инициативу в Украине из-за предстоящей кульминации трех основных наступательных операций.

Исторические примеры показывают, что после кульминации наступательных операций войск рф, украинские силы могут перехватить инициативу и провести контрнаступательные операции. Так было в 2023 году, когда ВСУ перехватили инициативу после кульминации российского наступления на Северодонецк и Лисичанск, а через несколько месяцев провели контрнаступление, освободив большие районы Харьковской и Херсонской областей.

Кульминация нынешних трех наступательных операций России может дать украинским силам возможность начать контрнаступление в любом месте вдоль линии фронта, где они считают это наиболее эффективным.

Ранее «Курсор» информировал, что начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что война против россии должна была начаться еще в 2021 году.

Напоминаем, что искусственный интеллект дал ответ, закончится ли война в Украине после смерти путина. Чат-бот рассудил, что решения отдельного лица, даже такого «могущественного», как президент россии, являются лишь одним из многих факторов, которые могут повлиять на ход войны.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!