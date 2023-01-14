Россию нужно остановить так же, как мир остановил нацизм — Зеленский

По словами президента Украины, любые уговоры «не способны остановить террористов, методично убивающих наших людей ракетами, купленными в Иране дронами, своей артиллерией, танками и минометами».

Мир должен сделать все, чтобы остановить «рашизм» так же, как свободный мир в свое время остановил нацизм.

Об этом в своем обращении заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Он напомнил о сегодняшнем обстреле в городе Днепр, в результате которого был разрушен жилой дом и погибли как минимум девять человек, среди которых — дети.

«Можно ли остановить российский террор? Да. Можно ли сделать это иначе, чем на поле боя в Украине? К сожалению, нет. Это можно и нужно сделать на нашей земле, в нашем небе, в нашем море. Что для этого нужно? То оружие, которое есть на складах у наших партнеров и которого так ждут наши воины», — сказал Зеленский.

По его словам, любые уговоры «или просто время, которое идет, не способны остановить террористов, методично убивающих наших людей ракетами, купленными в Иране дронами, своей артиллерией, танками и минометами».

«Весь мир знает, что и как способно остановить тех, кто сеет смерть. Этот дом в Днепре расположен на улице, которая называется Набережная Победы. Когда давали такое название этой улице, имели в виду победу над нацистами во Второй мировой войне. «Рашисты» переняли все от того врага свободного мира. Это очевидно. И мы должны сделать все, чтобы остановить «рашизм» так же, как свободный мир в свое время остановил нацизм», — подчеркнул глава Украинского государства.

Как сообщал Курсор, в субботу, 14 января, вс рф* нанесли массированный ракетный удар по Украине. Одна из ракет попала в многоквартирный жилой дом в украинском городе Днепр.

Вследствие этого один из подъездов был полностью разрушен. Многие люди оказались под завалами. Очевидцы сняли видео, на котором слышен крик жителей обвалившегося здания.

По словам мэра города, завалы будут разбирать всю ночь. Российская ракета ранила семерых детей. Младшему – три года. Все дети в больнице. 9-летняя девочка в тяжелом состоянии. В общей сложности уже 39 раненых. 5 жизней вс рф оборвали.

Наблюдается пожар на уровне второго этажа на площади 70 кв. и возгорание 15 автомобилей. Проводится обследование поврежденных и уцелевших частей дома. Всего к работам привлечены более 230 человек и 67 ед. техники.

На месте происшествия работают психологи ГСЧС и обустраиваются пункты обогрева.

Курсор сообщал, что в Киеве чиновники уже отреагировали на ракетную атаку рф.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.