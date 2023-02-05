С россией нужно говорить на языке путина — МИД Великобритании

По мнению Джеймса Клеверли, «амбиции российского диктатора не заканчиваются завоеванием и аннексией Украины. Он хочет перевернуть мировую политику».

Украине необходимо предоставить все необходимое вооружение, поскольку это единственный и самый быстрый путь к миру и победе над россией*.

Об этом в своей колонке для Times of Malta написал министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли.

По его словам, амбиции российского диктатора не заканчиваются завоеванием и аннексией Украины. Он хочет перевернуть мировую политику. Если же путину это удастся, «он потянет всех нас обратно в эпоху насилия и завоеваний».

«Как и все авторитарные правители, путин реагирует только на силу своих оппонентов. В декабре прошлого года он отверг мирный план из 10 пунктов Владимира Зеленского. Поэтому друзья Великобритании и Украины делают все возможное, чтобы принести Украине успех на поле боя. И потому я рад, что Германия и США присоединились к Великобритании и отправили танки украинцам. Дать украинцам инструменты, необходимые для завершения задания — это самый быстрый и даже единственный путь к миру», — сказал министр.

Ранее Курсор писал, что NYT озвучило потери армии россии в Украине.

Курсор сообщал, что владимир путин подписал свой смертный приговор как диктатор. Политически он уже мертв, считает, считает бывший сотрудник КГБ и российской разведки сергей жирнов. Путину стоило уйти на пенсию, но в 2022 году он увидел пример Казахстана и испугался.

Еще мы писали, что по словам главы главного управления разведки Украины Кирилла Буданова, в рф есть люди, с которыми просто сотрудничать, поскольку они осознают, что их страна должна быть другой.