Санкции ЕС остановят экономику россии на десятилетия — президент Еврокомиссии

По словам Урсулы фон дер Ляйен, сегодня европейские страны предоставляют Украине все больше и больше критически важного вооружения.

Санкции Европейского Союза, которые были введены в отношении российской федерации* после вторжения в Украину, на десятилетия отправят экономику рф в рецессию.

Об этом во время выступления на всемирном экономическом форуме в Давосе заявила президент Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, сообщает Европейская правда.

По словам главы ЕК, сегодня европейские страны предоставляют Украине все больше и больше критически важного вооружения.

«Мы принимаем около четырех миллионов украинцев в наших городах, в наших домах и в наших школах. И мы ввели самые сильные санкции за всю историю, которые оставляют российскую экономику перед лицом десятилетия регресса, а ее промышленность лишена любых современных и критически важных технологий», — считает фон дер Ляйен.

Она подчеркнула, что преступления россии не останутся безнаказанными, а западная поддержка Украины не прекратится — от помощи в восстановлении электро-, тепло- и водоснабжения до подготовки к долгосрочным усилиям по реконструкции.

«И чтобы подтвердить эту поддержку, мы объявили вчера, что Комиссия предоставляет 3 миллиарда евро финансовой помощи. Это первый транш из нашего пакета поддержки в размере 18 миллиардов евро на 2023 год. Это укрепит финансовую стабильность Украины, поможет выплачивать зарплаты и пенсии, обеспечивать работу больниц, школ и жилищно-коммунальных служб. Мы будем с вами — столько, сколько потребуется», — сказала президент Еврокомиссии.

Как сообщал Курсор, Европейский Союз намерен обсудить со странами «Группы семи» (G7) десятый пакет санкций против российской федерации.

Также Курсор информировал о том, что в декабре правительство Великобритании ввело 13 декабря новые санкции против россии и Ирана за атаки на Украину ракетами и дронами-камикадзе.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!