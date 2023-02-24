Сбитие китайского шара-шпиона: в Минобороны США показали уникальное селфи пилота

США утверждали, что воздушный шар наблюдал за американской территорией, но Китай отверг это обвинение.

Министерство обороны США опубликовало селфи-фотографию пилота самолета U2, пролетевшего над китайским воздушным шаром, сбитым ранее в этом месяце. Фотография была сделана, когда самолет-шпион отслеживал движение воздушного шара над США, сообщает BBC.

Фотография дает самый близкий взгляд на китайское устройство. Воздушный шар сбили американские военные по приказу президента США Джо Байдена.

По сообщениям BBC, фотография «приобрела легендарный статус» в Пентагоне.

Самолеты U2 обычно летают на высоте 70 000 футов, сообщает издание со ссылкой на ВВС США. Одноместный самолет получил прозвище Dragon Lady и ранее использовался ЦРУ.

NBC News сообщает, что министерство обороны США не опознало пилота на селфи.

Отношения между Пекином и Вашингтоном еще больше ухудшились после того, как Байден приказал военным сбить воздушный шар, который, как утверждают Соединенные Штаты, осуществлял наблюдение за американской территорией.

Китайские официальные лица громогласно отвергли обвинения, настаивая на том, что устройство использовалось для наблюдения за погодой и не имеет военной цели.

В пятницу США заявили, что они успешно завершили работы у берегов Южной Каролины по сбору датчиков и другого мусора с воздушного шара, и теперь следователи анализируют его «внутренности».

Последние обломки китайского воздушного шара доставили в лабораторию ФБР в Вирджинии для анализа.

Китайский воздушный шар провел неделю в полете над Соединенными Штатами и Канадой, прежде чем был сбит.

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