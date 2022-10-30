Сближение врагов: как война в Украине повлияла на отношения между Китаем и США

Глава кремля уже не равноправный партнер Китая, а политический безумец, доведший россию до катастрофы — СМИ.

27 октября Си Цзиньпин объявил о начале вероятного сотрудничества между Китаем и Западом. В трактовке китайского лидера «равноправным» партнером Пекина по диалогу является только Вашингтон.

Си Цзиньпин отметил, что великие державы должны вести переговоры и развивать сотрудничество.

Как пишет «aktualnezpravodajstvi.cz», его заявление следует расценивать как публичную пощечину главе кремля путину*, который боится потерять Китай и фактически даром отдает ему свои ресурсы и территорию, а также пересмотр отношения Пекина к москве.

Издание отмечает, что Си Цзиньпин априори не выдает бредовых нарративов: жестокость российского вторжения в Украину с целью захвата независимого государства, которое сопровождается ужасными разрушениями и беспрецедентными потерями среди мирного населения, полностью обесценила рф для Китая.

Дальнейшее сотрудничество с рф на основе равноправия для Китая немыслимо, но он заинтересован в ресурсах Сибири, и в условиях системного кризиса в рф, вызванного войной, пишет издание.

Китай фактически может диктовать рф свои условия. Изменения в курсе внешней политики Китая очевидны и полностью являются результатом ключевой ошибки путина за все время его правления — вторжения в Украину.

Глава кремля уже не равноправный партнер Китая, а политический безумец, доведший россию до катастрофы.

Китаем движут исключительно прагматические мотивы, а союз с рф совершенно лишен всякого прагматизма. На этом фоне сближение КНР и США является лишь вопросом времени.

Ранее Курсор писал про «десатанизацию» Украины: в россии выдумали новую причину для военной агрессии.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!