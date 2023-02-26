Потребуются всего пару недель: глава ЦРУ предупредил об успехах Ирана на пути к созданию ядерного оружия

Он сказал, что программа создания баллистических ракет также развивается тревожными темпами.

Иран может обогатить уран военного назначения в течение нескольких недель, заявил каналу CBS директор ЦРУ Уильям Бернс, предупредив, что Исламская Республика находится на пути к получению необходимых компонентов для ядерного оружия.

Выступая на флагманском шоу канала « Лицом к нации», Бернс также сказал, что агентство все еще не верит, что Верховный лидер аятолла Али Хаменеи принял решение о создании ядерного оружия, даже несмотря на то, что страна продолжает получать различные компоненты, необходимые для него.

На прошлой неделе Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило, что его инспекторы обнаружили уран с обогащением до 84%, что близко к уровню военного уровня в 90%, необходимому для оружия.

До этого считалось, что наивысший уровень обогащения, которого достиг Иран, составлял 60%.

«Мы не верим, что верховный лидер Ирана еще принял решение о возобновлении программы создания вооружений, которую, по нашему мнению, они приостановили или остановили в 2003 году, — сказал Бернс. — Они продвинулись очень далеко к точке, где всего через несколько недель они смогут обогатиться до 90%, если решат пересечь эту черту».

Он сказал, что программа создания баллистических ракет также развивается тревожными темпами.

Напомним, что Бернс посетил Израиль в прошлом месяце для встреч на высоком уровне с премьер-министром Биньямином Нетаниягу и главой Моссада Дэвидом Барнеа.

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