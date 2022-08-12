«Сделано в Тайване»: Apple рекомендует не ставить эту маркировку

Apple пытается задобрить власти Китая и не допустить срыва поставок от тайваньских производителей, поэтому запретила маркировку «Сделано в Тайване» для своих поставщиков.

Срыв поставок комплектующих для продуктов Apple уже сказался на задержке выпуска новой модели — iPhone 14. Производители из Тайваня не имеют возможности выполнить договора в срок из-за обострения американо-китайских отношений.

Визит спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси в Тайбэй, чуть не привел к крупному международному конфликту. В связи с этим, компания Apple направила тайваньским производителям запчастей инструкции, сообщил hi-tech.

Компания предупредила, что необходимо привести в соответствие с нормами маркировки поставки в Китай. Согласно инструкциям, страной-изготовителем нужно указать «Китайский Тайбэй» или «Тайвань, Китай».

Китай настаивает на политике нераздельного государства и считает Тайвань своей территорией. Такая политика проводилась всегда, но особенно обострилась после визита Пелоси.

Apple предупредила, что по таможенным правилам груз с маркировкой «Сделано в Тайване» могут задержать на неопределенное время или даже полностью конфисковать.

Фактически, таким решением Apple пытается усидеть на двух стульях и задобрить власти Китая.

«Курсор» писал, что выпуск iPhone 14 под угрозой: Apple уже ощутила действие китайских санкций.

Редакция сообщала, что дистрибьютор Apple выделил для израильтян 2,4 млн шекелей: кто получит деньги. Компания iConGroup, которая является официальным дистрибьютором продукции Apple в Израиле, выплатит владельцам телефонов денежную компенсацию.