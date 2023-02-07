Землетрясение в Турции: число жертв приближается к 4 тысячам

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после вчерашнего землетрясения, жертвами которого стали более 3,5 тысяч человек, объявил в 10 провинциях чрезвычайное положение сроком на 3 месяца.

Об этом Эрдоган сообщил в своем Telegram.

«Мы объявляем 10 провинций, где произошли землетрясения, зонами стихийных бедствий, влияющих на жизнь в целом. Чтобы обеспечить быстрое проведение поисково-спасательных и последующих работ, мы приняли решение объявить чрезвычайное положение на 3 месяца в 10 провинциях», — сообщил он.

По последним данным, в результате землетрясений погибли 3 549 человек, еще 22 168 людей получили ранения.

По словам Эрдогана, Турция столкнулась с одним из крупнейших бедствий не только в истории страны, но и в истории региона и мира. Сейчас для работ в зоне бедствия мобилизованы усилия всех государственных структур Турции, персонала и техники.

Как сообщал Курсор, глава Альянса раввинов исламских государств раввин Менди Читрик сообщил, что информации о жертвах среди еврейских общин в зоне землетрясений в Турции не поступало.

«Пожалуйста, продолжайте молиться за наших друзей и коллег, с которыми мы не можем связаться в Адыямане, Малатье, Антакье, Газиантепе и Килисе», написал раввин Читрик.

По его словам, все члены еврейской общины находятся в безопасности, однако он пока не знает точно, был ли нанесен какой-либо ущерб их синагогам. Сейчас раввин направляется в южную Турцию.

Курсор писал, что в Турции и Израиле произошло новое землетрясение. Подземные толчки ощущались в городах Афула, Нагария и Ор-Акива.

Кроме этого, Израиль предложил помощь Турции после мощного землетрясения.

Также Курсор информировал о том, что Еврейские федерации Северной Америки собирают деньги для Турции и Сирии.

Помимо этого, мы сообщали о том, что комитет Кнессета высокого уровня проведет экстренное заседание, чтобы рассмотреть готовность страны к землетрясениям после смертоносных подземных толчков в Турции и Сирии, унесших жизни тысячи людей.