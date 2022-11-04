Сенсация: россия не была легитимно принята в состав ООН

Членство россии в ООН, как оказалось, может быть оспорено, поскольку официально ни одна страна не проголосовала за ее вхождение в организацию.

Законность присутствия российской федерации* в составе Организации Объединенных Наций оказалась под вопросом.

Об этом сообщил постпред Украины в ООН Сергей Кислица.

Выяснилось, что после распада Советского Союза не проводилось стандартной процедуры голосования о входе рф в ООН.

Кислица усомнился в легитимности присутствия россии в организации. Во время своего выступления он спросил, голосовали ли страны за принятие рф в состав ООН после развала СССР и попросил поднять руку тех, кто уверен, что рф приняли в ООН легитимно.

Таких стран не оказалось.

Ранее Курсор писал, что в ООН заявили, что больше не могут слушать фантазии российской пропаганды об Украине. Представитель Албании в Совбезе ООН Ферит Ходжа жестко высказался о нарративах, которые распространяют российские дипломаты.

Также мы сообщали, что в ООН подсчитали, сколько продукции вывезли из Украины по «зерновому коридору». По словам генсекретаря ООН, за последние несколько дней, когда сделка оказалась под угрозой срыва, мир понял и оценил важность Черноморской инициативы по вывозу агропродукции.

Напомним, Курсор информировал, что в ООН заявили, что страны прилагают недостаточно усилий для спасения планеты. К 2100 году температура на планете может вырасти на 2,5 градуса Цельсия.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!