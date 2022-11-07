Северная Корея пригрозила «решительным» ответом на совместные учения США и Южной Кореи

Пхеньян заявляет, что недавние ракетные испытания были «четким ответом», и угрожает, что он нарастит «безжалостные» военные действия для противодействия учениям ВВС США и Южной Кореи.

Силы Северной Кореи заявили, что ответят на совместные учения США и Южной Кореи «постоянными, решительными и подавляющими» военными мерами, сообщили государственные СМИ.

Предупреждение прозвучало после серии ракетных испытаний, проведенных Северной Кореей на прошлой неделе, в том числе четырех баллистических ракет в субботу, в то время как Соединенные Штаты и Южная Корея провели свои крупнейшие в истории учения ВВС.

Об этом сообщает официальное Центральное информационное агентство Кореи (ЦТАК).

В заявлении Генерального штаба Корейской народной армии говорится, что она «продолжит соответствовать всем военным учениям противника против КНДР с помощью последовательных, решительных и подавляющих практических военных мер», используя аббревиатуру официального названия Северной Кореи. В заявлении недавние испытания баллистических ракет Северной Кореей описываются как «четкий ответ» на совместные учения США и Южной Кореи на прошлой неделе, и говорится, что они являются «соответствующими военными операциями».

«Чем настойчивее будут продолжаться провокационные военные действия противника, тем тщательнее и беспощаднее КНА будет им противодействовать», — говорится в заявлении.

На прошлой неделе в учениях Vigilant Storm приняли участие сотни американских и южнокорейских боевых самолетов, в том числе тяжелые бомбардировщики B-1B. Это был первый полет B-1B на Корейский полуостров с декабря 2017 года. Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи заявил, что этот шаг продемонстрировал «способность и готовность жестко реагировать на любые провокации со стороны Северной Кореи».

Совместные учения США и Южной Кореи уже давно вызывают резкую реакцию Северной Кореи, которая рассматривает их как репетицию вторжения. Пхеньян особенно осудил прошлые развертывания стратегических вооружений США, таких как бомбардировщики дальнего действия и ударные группы авианосцев.

Эксперты говорят, что Пхеньян особенно болезненно относится к таким учениям, как Vigilant Storm, потому что его ВВС являются одним из самых слабых звеньев в вооруженных силах, которым не хватает высокотехнологичных самолетов и должным образом подготовленных пилотов.

По сравнению со стареющим флотом Северной Кореи, в Vigilant Storm в действии участвовали одни из самых современных боевых самолетов США и Южной Кореи, в том числе истребители-невидимки F-35.

Шквал запусков Северной Кореи на прошлой неделе включал межконтинентальную баллистическую ракету и ракету, приземлившуюся вблизи территориальных вод Южной Кореи.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль назвал обстрел «фактически территориальным вторжением». США и Южная Корея предупредили, что эти запуски могут завершиться ядерными испытаниями Северной Кореи.

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