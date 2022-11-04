На грани вооруженного столкновения: Южная Корея подняла в небо 80 истребителей

Южная Корея подняла в небо по меньшей мере 80 истребителей, включая F-35A.

Об этом сообщает южнокорейское агентство Yonhap.

Решение последовало после того, как 180 военных самолетов Северной Кореи были зафиксированы в небе у линии разграничения.

Вооруженные силы Республики Корея и США решили продлить военно-воздушные учения Vigilant Storm, в которых задействовано около 240 самолетов, на день — до 5 ноября.

Ранее Курсор писал, что КНДР впервые запустила баллистическую ракету через морскую границу с Южной Кореей. Ракета упала за пределами территориальных вод Южной Кореи, но к югу от Северной границы (NLL), спорной межкорейской морской границы.

Также наш сайт сообщал, что КНДР угрожает применить ядерное оружие из-за учений США и Южной Кореи — СМИ. По словам высшего партийного руководства Северной Кореи, если Вашингтон и Сеул попытаются применить вооруженные силы, КНДР «без всякого страха» выполнит свою стратегическую миссию.

Редакция ранее сообщала, что заявил Байден: Военный контингент США надолго задержится в Европе. Штаты намерены усилить свои войска в Европе и не откажутся от размещения своих постоянных сил в европейских странах НАТО.