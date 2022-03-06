Северная Корея объявила о «важном» испытании спутника-шпиона

КНДР подтвердила, что провела в субботу, 5 марта, пуск баллистической ракеты в рамках очередного испытания систем разведывательного спутника.

Северная Корея заявляет, что в субботу она провела испытание разработки «разведывательного спутника». Оно состоялось менее чем за неделю до того, как южнокорейцы приступят к избранию нового президента в среду.

Согласно государственной газете Rodong Sinmun, Национальное управление аэрокосмического развития (NADA) и Академия оборонных наук руководили «важным» испытанием, в ходе которого оценивалась «надежность системы передачи и приема данных спутника, его системы управления и различных наземных систем управления».

Присутствие лидера Ким Чен Ына в докладе не упоминается.

Государственные СМИ не опубликовали дополнительных подробностей о запуске. Не было и фотографий.

Анкит Панда, старший научный сотрудник программы ядерной политики Фонда Карнеги, сообщил NK News , что Северная Корея, возможно, установила разведывательное оборудование на баллистическоц ракете.

Военные Южной Кореи в субботу заявили, что спутник был выпущен в сторону Восточного моря из района Сунан в Пхеньяне и имел дальность полета около 168 миль (270 км) и высоту 348 миль (560 км).

Первоначальные оценки из Японии были аналогичными: на веб-сайте береговой охраны Японии указано, что время полета между моментом обнаружения запуска и моментом приводнения снаряда в воду составляет менее 40 минут.

Синий дом президента Южной Кореи сделал заявление о том, что после вчерашнего запуска он будет внимательно следить за ядерными объектами Северной Кореи, «такими как Йонбен и Пунгери», и «активно принимать необходимые соответствующие меры».

Ранее Курсор писал, что министры обороны США, Японии и Южной Кореи обсудили нарастающую угрозу со стороны КНДР.

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