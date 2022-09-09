Северная Корея приняла закон о нанесении ядерного удара «в случае угроз»

В КНДР заявляют, что наличие у страны ядерного оружия является «законным и неотъемлемым правом».

Корейская народная демократическая республика (КНДР) приняла закон, разрешающий ей наносить превентивный ядерный удар по противнику «в случае угроз».

Об этом сообщает южнокорейское издание Yonhap.

Отмечается, что, согласно принятому документу, применить ядерное оружие Северная Корея может, если осуществлено нападение на КНДР с применением ядерного или другого оружия массового поражения, а также когда угроза такого нападения считается «неизбежной». Кроме того, такая мера будет возможна в случае нападения на руководство государства и руководителей командования ядерными силами, а также в случае «нападения на стратегические объекты страны».

«Если система управления государственными ядерными силами находится под угрозой из-за нападения противника, ядерный удар с целью уничтожения сил противника, включая источник провокации и командный пункт, наносится автоматически и немедленно по заранее определенному плану», — цитирует документ агентство.

Кроме того, нанести превентивный удар в КНДР намерены, если «возникнет необходимость оперативно предотвратить расширение масштабов войны, а также для захвата инициативы в войне».

Пхеньян также заявил, что обладание ядерным оружием является его «законным и неотъемлемым правом».

Ранее Курсор писал, что Северная Корея угрожает «новой войной». Власти Северной Кореи обвинили Соединенные Штаты и Южную Корею в том, что они разжигают боевые действия, которые могут спровоцировать «вторую корейскую войну».

Также Курсор сообщал о том, что Северная Корея хочет устроить большой ядерный взрыв. Эти испытания Пхеньяна станут уже седьмыми по счету, но первыми с тех пор, как Ким Чен Ын поставил на паузу свою ядерную программу, чтобы вести переговоры с США.