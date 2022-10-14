Стала известна реакция Южной Кореи на провокации КНДР

Впервые за пять лет Сеул ввел санкции против Северной Кореи в ответ на участившиеся провокации с использованием ядерного оружия.

14 октября ночью Северная Корея запустила баллистическую ракету малой дальности в сторону Южной Кореи. Кроме того, было выпущено около 170 артиллерийских выстрелов по морским буферным зонам.

Южная Корея назвала действия Пхеньяна нарушением существующих договоренностей и призвала прекратить устраивать провокации.

При этом Северная Корея утверждает, что обстрелы были ответом на «провокационные действия» Южной Кореи.

За этот год Пхеньян произвел 27 пусков ракет, в семи случаях ракеты пролетели над территорией Японии. В ночь с 3 на 4 октября Северная Корея запустила ракету над территорией Японии, которая после упала в океан. Реакцией союзников стало присутствие атомного авианосца ВМС США «Рональд Рейган» в Японском море. Военный корабль расположится к востоку от Южной Кореи.

Это не остановило КНДР и снова были запущены две баллистические ракеты в сторону Японского моря, запуском очередных ракет руководил лично северокорейский лидер Ким Чен Ын.

В результате Южная Корея ввела санкции против 15 жителей и 16 организаций Северной Кореи.

«Мы решительно осуждаем последнюю серию ракетных провокаций Северной Кореи беспрецедентной частоты.» – заявили в Южной Корее. В санкционный список попали должностные лица судоходных фирм и организаций, связанных с ракетной программой КНДР, а также те, кто участвует в закупках материалов для производства оружия массового уничтожения.

Отмечается, что Южная Корея ввела новые санкции против КНДР впервые почти за пять лет.

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