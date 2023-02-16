Северная Корея запрещает девушкам носить то же имя, что и дочь Ким Чен Ына — СМИ

Этот последний диктат рассматривается как часть усилий режима, направленных на то, чтобы изолировать молодую девушку от остальных и создать вокруг нее атмосферу мистики.

Сообщается, что власти Северной Кореи вынуждают девочек и женщин, носящих то же имя, что и дочь Ким Чен Ына, сменить свою личность на другую, сообщает Fox News. Дочь Верховного лидера зовут Джу Э, и ей, как полагают, от девяти до десяти лет. Этот последний диктат рассматривается как часть усилий режима, направленных на то, чтобы изолировать молодую девушку от остальных и создать вокруг нее атмосферу мистики.

Материал Fox News основан на репортаже Радио Свободная Азия, в котором цитируются два анонимных источника из Северной Кореи: один живет в Северном Пхеньяне, а другой живет в Южном Пхеньяне. Источники сообщили, что местные органы власти издали приказы для женщин по имени Джу Э изменить свои свидетельства о рождении.

Один из источников сообщил: «Вчера Министерство безопасности города Чонджу вызвало женщин, зарегистрированных в отделе регистрации резидентов под именем «Джу Э», чтобы изменить их имена».

Источник добавил, что 12-летнюю девочку из их района звали Джу Э, и ее родителям сказали сообщить в Министерство безопасности, чтобы они изменили ее свидетельство о рождении.

Второй источник сообщил, что власти заявили, что имя должно быть изменено «в течение недели». Власти также заявили, что имя дочери Ына теперь зарезервировано для лиц «самого высокого достоинства», добавил неназванный источник.

Джу Э недавно появилась на публике со своим отцом во время военного парада в Северной Корее, что привело к предположению, что она может стать его преемницей. За день до парада ее также заметили на пышном банкете в военной казарме.

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