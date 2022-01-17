Северная Корея запустила две баллистические ракеты

В пуске участвовали две SRBM, выпущенные к востоку от аэродрома Сунан в Пхеньяне, говорится в заявлении Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи.

Об этом сообщает Israel National News.

Запуски стали четвертым ракетным испытанием Северной Кореи за последние недели. 5 января Пхеньян заявил , что провел испытательный пуск «гиперзвуковой ракеты», которая успешно поразила цель.

Север сообщил, что снаряд попал в «установленную цель в водах на расстоянии 1000 км», и добавил, что лидер Ким Чен Ын присутствовал на стрельбе.

Северная Корея регулярно запускает баллистические ракеты и провела серию таких испытаний в конце 2021 года, последнее из которых было в октябре, когда она испытала новую баллистическую ракету с подводной лодки .

Бывший президент США Дональд Трамп пытался достичь соглашения с Северной Кореей, находясь у власти. Ким и Трамп встретились в Ханое в 2019 году на саммите, в результате которого ядерные переговоры зашли в тупик.

Руководители стран встречалась три раза с июня 2018 года, но мало продвинулась в направлении денуклеаризации.

Администрация Байдена связалась с Северной Кореей вскоре после вступления в должность, но страна не ответила на эти предложения.

В первом политическом выступлении Байдена перед Конгрессом он сказал, что ядерные программы в Северной Корее и Иране создают угрозы, которые можно устранить с помощью «дипломатии и жесткого сдерживания».

В ответ на это выступление Северная Корея отвергла идею переговоров с Вашингтоном , назвав выступление Байдена «невыносимым» и «большой ошибкой».

Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что Северная Корея запускает новые ракеты в ответ на санкции США.