Северная Корея запустила две баллистические ракеты

08:25, Сегодня
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Северная Корея
Фото: canva.com

Северная Корея запустила две предполагаемые баллистические ракеты малой дальности из аэропорта Пхеньяна.

В пуске участвовали две SRBM, выпущенные к востоку от аэродрома Сунан в Пхеньяне, говорится в заявлении Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи.

Об этом сообщает Israel National News.

Запуски стали четвертым ракетным испытанием Северной Кореи за последние недели. 5 января Пхеньян заявил , что провел испытательный пуск «гиперзвуковой ракеты», которая успешно поразила цель.

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Автор материала:
Кати Адхам
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