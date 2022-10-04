Северная Корея запустила ракету в сторону Японии

Ракета пролетела над территорией Японии и упала в Тихий океан

Сегодня утром, 4 октября, Северная Корея, обладающая ядерным оружием, запустила баллистическую ракету над Японией впервые за пять лет. Об этом сообщили Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи и береговая охрана Японии..

Согласно твиту офиса премьер-министра Японии, снаряд предположительно был запущен над северным японским островом Хоккайдо. Ракета пролетела над его территорией и упала в Тихий океан.

«Ракета пролетела через Тихий океан около 07:29 по японскому стандартному времени», — говорится в одном из твиттов офиса премьер-министра.

«Серия действий Северной Кореи, в том числе ее неоднократные запуски баллистических ракет, угрожают миру и безопасности Японии, региона и международного сообщества и представляют собой серьезную проблему для всего международного сообщества, включая Японию», — заявил официальный представитель правительства Японии Хирокадзу Мацуно на короткой пресс-конференции.

Вскоре после этого премьер-министр Фумио Кисида, выступая перед журналистами, назвал действия Северной Кореи «варварскими» и заявил, что правительство продолжит сбор и анализ информации.

Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи (JCS) заявил, что, по всей видимости, это была баллистическая ракета средней дальности (БРСД), запущенная из северокорейской провинции Джаганг. Северная Корея использовала эту провинцию для запуска нескольких недавних испытаний, в том числе нескольких ракет, которые, как она утверждала, были «гиперзвуковыми».

TV Asahi со ссылкой на неназванный источник в правительстве заявил, что Северная Корея могла запустить межконтинентальную баллистическую ракету (МБР), которая упала в море примерно в 3000 км от Японии.

Испытания побудили компанию East Japan Railway Co 9020.T приостановить движение поездов в северных регионах, сообщила японская телекомпания NHK. Мацуно сказал, что сообщений о повреждениях самолетов или кораблей от ракеты не поступало.

По словам аналитиков, шквал ракетных испытаний Северной Кореи помогает увеличить боеготовность ее вооружений, развивать новые возможности и посылает сигнал о том, что ее разработка вооружений является суверенным правом, которое должно быть принято миром.

Ракетные и ядерные программы Северной Кореи запрещены резолюциями Совета Безопасности ООН, которые ввели санкции против страны.

Ранее Курсор сообщал, что Северная Корея приняла закон о нанесении ядерного удара. Глава КНДР Ким Чен Ын заявил, что Северная Корея не откажется от ядерного оружия.

Северная Корея угрожает «новой войной». Власти Северной Кореи обвинили Соединенные Штаты и Южную Корею в том, что они разжигают боевые действия, которые могут спровоцировать «вторую корейскую войну».

Напомним, что СМИ сообщали, что Северная Корея хочет устроить большой ядерный взрыв. Эти испытания Пхеньяна станут уже седьмыми по счету, но первыми с тех пор, как Ким Чен Ын поставил на паузу свою ядерную программу, чтобы вести переговоры с США.