Северокорейская угроза: Байден проведет встречу с союзниками

На воскресенье запланирована трехсторонняя встреча американского президента с премьер-министром Японии и президентом Южной Кореи.

Президент США Джо Байден проведет встречу с главой японского правительства Фумио Кисидой и президентом Южной Кореи Юн Сок Ёлем в Камбодже 13 ноября.

Об этом сообщила пресс-служба американского Белого дома.

В воскресенье Джо Байден прилетит в Камбоджу, где запланирована его встреча с премьер-министром Японии Фумио Кисида. Также к ним должен присоединиться президент Южной Кореи Юн Сук Ёль.

Согласно сообщению Reuters, они планируют обсудить ядерную программу Северной Кореи и перспективы сотрудничества государств-союзников с целью не допустить эскалации в регионе.

Ранее Курсор информировал, что Северная Корея пригрозила «решительным» ответом на совместные учения США и Южной Кореи. Пхеньян заявляет, что недавние ракетные испытания были «четким ответом», и угрожает, что он нарастит «безжалостные» военные действия для противодействия учениям ВВС США и Южной Кореи.

Также мы писали, что Северная Корея атакует: хакеры пытались взломать израильскую криптофирму. Северокорейские хакеры пытались получить доступ к финансам израильской фирмы, чтобы использовать их для развития своей ядерной программы.

Напомним, КНДР впервые запустила баллистическую ракету через морскую границу с Южной Кореей. Северная Корея запустила не менее 17 баллистических ракет и около 100 артиллерийских снарядов в сторону Южной Кореи.