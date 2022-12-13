Шейхи ОАЭ месяцами стоят в очереди на часы Rolex

В этом году швейцарская компания-производитель элитных часов Rolex отмечает повышенный интерес к своей продукции.

Часы Rolex стали одним из самых дефицитных товаров. Даже шейхи в ОАЭ терпеливо стоят в очереди, дожидаясь возможности приобрести знаковые часы.

Об этом сообщают Detaly.

Швейцарский производитель часов отмечает небывалый спрос. Компания ожидает самых высоких финансовых показателей в этом году.

Известно, что в 2022 году Объединенные Арабские Эмираты, население которых составляет около десяти миллионов человек, заняли девятое место в мире по запросам на швейцарские часы. Эксперты считают, что это связано с коронавирусными ограничениями, когда богатые люди скупают часы просто от скуки.

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