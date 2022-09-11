Шестеро погибших: появилось видео разрушений после ударов «Искандерами» по Покровску в Донецкой области

За прошедшие сутки россия* 5 раз обстреляла город Покровск на Донетчине ракетами типа «Искандер».

Об этом городской голова Покровска Руслан Требушкин сообщил в Телеграме.

По его информации, повреждены свыше 20 жилых домов и железнодорожная инфраструктура.

Как отметил мэр Покровска, сейчас известно о шести погибших.

Также мэр добавил, что из-за обстрелов работа Карловской фильтровальной станции до сих пор не восстановлена, водоснабжение в Покровскую громаду не подается.

Под удары также попал Краматорск. Мэр Александр Гончаренко заявил, что ракетный удар был нанесен из ЗРК С-300, которые рф все чаще использует для обстрелов наземных целей.



«Россия продолжает уничтожать промышленность нашего города», – написал Гончаренко в Facebook.

О погибших и пострадавших не сообщается.

Ранее «Курсор» писал о том, что в США назвали главную ошибку путина. Он хотел прибрать к своим рукам сразу несколько украинских областей, но столкнулся с массой сложностей.

Напомним, что Индонезия готова организовать встречу президента Украины Владимира Зеленского и президента рф владимира путина на своей территории.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!