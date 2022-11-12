Школу называл «адом»: СМИ узнали тяжелые факты из детства короля Чарльза III

Чарльз был жертвой травли в школе, которую терпел слишком долго.

Несмотря на высокий статус, детство у короля Великобритании Чарльза III было достаточно тяжелом, особенно его годы учебы в закрытой школе для мальчиков в Гордонстоуне.

Об этом сообщает издание Express.

Оказалось, что будущий король очень не любил эту школу, он называл ее «адом» и «тюрьмой», потому что в ней были очень суровые правила, учителя, отличающиеся жестким поведением и угнетающая атмосфера, ведь здание когда-то использовали в качестве лечебницы для умалишенных.

Королевский биограф Кристофер Андерсон отметил, что ситуация ухудшилась, когда Чарльз не смог найти общий язык со своими сверстниками. Ее часто избивали, а однажды подвесили в душе и оставили на долгое время. Это оставило в памяти парня психологические раны.

Один из одноклассников будущего короля отметил, что это чудо, что Чарльз после всех эпизодов, которые были садистскими, сумел сохранить здравый рассудок.

«Курсор» писал ранее, что король Чарльз III и его супруга Камилла, королева-консорт, проходили возле бара Миклегейт и из толпы в них полетели несколько яиц. Полиция задержала мужчину, который виноват в инциденте.

Еще мы писали, что британский король Чарльз III не сможет переехать в Букингемский дворец в течение пяти лет из-за ремонта стоимостью 369 миллионов фунтов стерлингов (более 412 миллионов долларов).