Шольц назвал главное условие для переговоров Запада с рф

По словам канцлера Германии, Запад будет продолжать поддерживать Украину финансовой, гуманитарной помощью, а также оружием.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ответственность за прекращение войны в Украине остается на президенте россии владимире путине*.

Об этом сообщает Politico.

«На мой взгляд, необходимо, чтобы путин понимал, что он не достигнет успеха со своим вторжением и своей империалистической агрессией, и что он должен вывести войска. Это основа для переговоров», — сказал Шольц.

Немецкий лидер признал, что российско-украинская война зашла в тупик, который наносит огромный ущерб Украине. При этом, по словам политика, Запад не будет заставлять украинцев идти на неудобные компромиссы.

«Без украинцев не будет решений», — сказал Шольц, отметив, что Путин явно неправильно оценил силу Украины, а также единство всех друзей Украины в противостоянии российскому вторжению.

«Очень трудно судить о том, что будет дальше происходить в Украине, но есть кое-что абсолютно понятное: мы будем продолжать поддерживать Украину финансовой, гуманитарной помощью, а также оружием», — сказал он.

Как сообщал Курсор, освобождение Крыма будет решающим моментом в войне Украины с россией. Потеря кремля контроля над полуостровом приведет к неотвратимым процессам в рф. Об этом заявил бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес.

Он обратил внимание на то, что у россии уже есть немало конфликтов. В частности, между владельцем ЧВК «вагнера» евгением пригожиным и главой минобороны сергеем шойгу.

Также мы информировали о том, что президент Украины Владимир Зеленский считает, что война россии против Украины подойдет к концу в случае смерти путина.

Ранее стало известно, что российская армия потеряла рекордное число солдат в Украине.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!