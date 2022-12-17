Шольц обратился с призывом к путину

В Германии заявили о необходимости переговоров с российской федерацией* для прекращения агрессии, которую ведет рф против Украины. Главу кремля владимира путина призывают закончить войну.

«Канцлер Олаф Шольц заявил о необходимости дальнейших переговоров с президентом россии владимиром путиным о прекращении захватнической войны против Украины», — цитирует издание Шольца.

По его словам, цель Германии заключается в том, чтобы россия прекратила свою агрессивную войну, а Украина защитила свою целостность.

«Для этого необходимо будет говорить. Остается увидеть, будет ли это сделано по телефону, по видеосвязи или же за длинным столом», — считает Шольц.

Он подчеркнул, что россия должна признать, что так дальше продолжаться не может.

«Путин должен прекратить войну, вывести войска и таким образом создать возможность для взаимопонимания. Обращение может быть только следующим: путин, закончи эту войну», — заявил Шольц.

Как сообщал Курсор, в начале декабря канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что начиная полномасштабную войну против Украины, президент российской федерации владимир путин хотел разделить Европу на зоны влияния и блоки различных государств, однако добился противоположного результата.

По словам Шольца, Евросоюз и НАТО стали сильнее и консолидированнее, помогая Украине выстоять перед российской агрессией.

«Среди множества просчетов путина — его ставка на то, что вторжение в Украину обострит отношения между его противниками. На самом деле произошло обратное: ЕС и Североатлантический альянс стали сильнее, чем когда-либо прежде», – отметил Шольц, назвав происходящее «худшим кошмаром путина».

Курсор писал ранее, что россия отменила переговоры с США о возобновлении соглашения о контроле над ядерными вооружениями, которые должны были начаться в Египте во вторник, 29 ноября.