В Германии заявили о необходимости переговоров с российской федерацией* для прекращения агрессии, которую ведет рф против Украины. Главу кремля владимира путина призывают закончить войну.
Об этом заявил канцлер ФРГ Олафа Шольц, пишет Kölner Stadt-Anzeiger.
«Канцлер Олаф Шольц заявил о необходимости дальнейших переговоров с президентом россии владимиром путиным о прекращении захватнической войны против Украины», — цитирует издание Шольца.
По его словам, цель Германии заключается в том, чтобы россия прекратила свою агрессивную войну, а Украина защитила свою целостность.
«Для этого необходимо будет говорить. Остается увидеть, будет ли это сделано по телефону, по видеосвязи или же за длинным столом», — считает Шольц.
Он подчеркнул, что россия должна признать, что так дальше продолжаться не может.
«Путин должен прекратить войну, вывести войска и таким образом создать возможность для взаимопонимания. Обращение может быть только следующим: путин, закончи эту войну», — заявил Шольц.
Как сообщал Курсор, в начале декабря канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что начиная полномасштабную войну против Украины, президент российской федерации владимир путин хотел разделить Европу на зоны влияния и блоки различных государств, однако добился противоположного результата.
По словам Шольца, Евросоюз и НАТО стали сильнее и консолидированнее, помогая Украине выстоять перед российской агрессией.
«Среди множества просчетов путина — его ставка на то, что вторжение в Украину обострит отношения между его противниками. На самом деле произошло обратное: ЕС и Североатлантический альянс стали сильнее, чем когда-либо прежде», – отметил Шольц, назвав происходящее «худшим кошмаром путина».
Курсор писал ранее, что россия отменила переговоры с США о возобновлении соглашения о контроле над ядерными вооружениями, которые должны были начаться в Египте во вторник, 29 ноября.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!