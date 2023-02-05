Шольц отреагировал на абсурдное заявление путина о роли Германии в войне в Украине

Путин ранее заявил, что россии «снова» угрожают немецкие танки, как это было во время Второй мировой войны.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что президент Украины согласился с тем, что поставляемое Западом оружие не будет использоваться для нападения на российскую территорию.

«По этому вопросу существует консенсус», — сказал Шольц в интервью еженедельнику Bild am Sonntag.

Западные союзники Украины пообещали вооружить ее высокоточными ракетами и ракетными системами, а также танками, поскольку Украина пытается оттеснить российские войска на востоке.

Президент рф путин* сравнил вмешательство таких стран, как Германия, с борьбой его страны во время Второй мировой войны. Так, путин провел параллели между борьбой Советского Союза во Второй мировой войне и интервенцией москвы в Украине. «Это невероятно, но факт. Нам снова угрожают немецкие танки «Леопард», — сказал он. — Снова и снова мы вынуждены отражать агрессию коллективного Запада».

Но Шольц отверг это сравнение.

«Слова [путина] являются частью серии абсурдных исторических сравнений, которые он использует, чтобы оправдать свое нападение на Украину, — сказал он. — Но ничто не оправдывает эту войну».

«Вместе с нашими союзниками мы поставляем боевые танки Украине, чтобы она могла защищаться. Мы тщательно взвешивали каждую поставку оружия в тесном сотрудничестве с нашими союзниками, начиная с Америки», — заявил он.

Шольц сказал, что такой подход, основанный на консенсусе, «избегает эскалации».

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* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.