Шольц сделал неожиданное заявление о путине

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что нельзя поддаваться на пропаганду москвы*.

По словам Олафа Шольца, президент россии владимир путин уже давно решил осуществить захват территории Украины. При этом, «угроза» расширения Североатлантического Альянса на восток являлась для путина только предлогом.

Об этом сообщает издание DW.

Шольц отметил, что развитие диалога и партнерства между Украиной и Брюсселем россия использовала в качестве «предлог для давно задуманного плана силового расширения территории рф».

По словам канцлера, Североатлантический Альянс — это оборонительный союз. Он добавил, что вступление в НАТО Украины никак бы не угрожало россии.

«Не нужно притворяться, будто бы слова «расширение НАТО на восток» являются каким-то аргументом», — сказал Шольц.

Канцлер также четко дал понять, что Германия сделает все, чтобы избежать эскалации, которая может спровоцировать расширение войны на весь континент. По его словам, война между НАТО и рф была бы ужасным событием и «мы несем ответственность за то, чтобы этой эскалации не случилось».

Ранее Курсор писал, что СМИ узнали детали плана ЦРУ по окончанию войны в Украине. Директор ЦРУ Уильям Бернс по поручению президента США Джо Байдена проверить готовность Украины и рф к мирным переговорам.

Позже в США выступили с заявлением касательно плана по завершению войны в Украине.

Курсор писал также, что политолог предположил, что в рф начали рассматривать замену путина. В россии боятся, что в армии начнут назревать бунты.

Курсор сообщал, что владимир путин подписал свой смертный приговор как диктатор. Политически он уже мертв, считает, считает бывший сотрудник КГБ и российской разведки сергей жирнов. Путину стоило уйти на пенсию, но в 2022 году он увидел пример Казахстана и испугался.

Еще мы писали, что по словам главы главного управления разведки Украины Кирилла Буданова, в рф есть люди, с которыми просто сотрудничать, поскольку они осознают, что их страна должна быть другой.