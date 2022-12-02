Шольц пообщался по телефону с путиным

Канцлер ФРГ осудил российские авиаудары по гражданской инфраструктуре и призвал президента рф вывести войска из Украины.

Канцлер Германии Олаф Шольц в пятницу, 2 декабря, провел телефонный разговор с российским лидером владимиром путиным*.

Об этом сообщает Handelsblatt.

Отмечается, что в ходе беседы Шольц осудил российские авиаудары по гражданской инфраструктуре Украины и подчеркнул решимость Германии поддержать Киев в обеспечении обороноспособности против российской агрессии.

Кроме того, Шольц настаивал на том, чтобы как можно скорее было найдено дипломатическое решение, включавшее бы вывод российских войск из Украины.

Шольц и путин также говорили о продовольственной ситуации в мире, которая особенно обострилась в результате агрессивной войны россии. Оба лидера подчеркнули важную роль недавно пролонгированного «зернового соглашения» под эгидой Организации Объединенных Наций и договорились поддерживать связь.

Как сообщал Курсор, в россии считают неприемлемыми условия, на которых президент США Джо Байден предлагает переговоры по завершению войны против Украины. Об этом заявил спикер президента рф дмитрий песков.

«Фактически, что сказал президент Байден: он сказал, что переговоры возможны только после того, как путин уйдет из Украины», – заявил представитель кремля.

По его словам, москва к этому не готова, следовательно, «специальная военная операция» будет продолжаться. Песков, в частности, отметил, что непризнание Вашингтоном российской оккупации части украинских территорий «существенно усложняет» поиск общей почвы для обсуждения.

В то же время он добавил, что путин «остается открытым для переговоров со всеми».

Ранее Курсор писал о том, что президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден заявил, что рассматривает возможность проведения прямых переговоров с главой кремля владимиром путиным. По словам американского лидера, он готов провести разговор с президентом рф, но только в том случае, если это положит конец войне, продолжающейся уже 9 месяцев на территории Украины.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!