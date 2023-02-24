Шольц сделал жесткое заявление в адрес путина

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил сегодня в пятницу, что чем раньше президент рф владимир путин* «поймет, что он не достигнет своей империалистической цели», тем быстрее закончится война в Украине.

В видео, которое он разместил в социальных сетях по случаю годовщины войны россии в Украине, Шольц подчеркнул, что «это в руках путина. Он может положить конец этой войне». Он также отметил, что путин не оправдал своих ожиданий в отношении войны, отметив, что «Украина более сплочена, чем когда-либо. Европейский Союз стоит вместе».

Шольц подтвердил, что Германия продолжит поддерживать Украину и оказывать ей финансовую, гуманитарную и военную помощь. Тем не менее, он также настаивал на том, что Берлин и его союзники сделают «все», чтобы не допустить эскалации напряженности между Организацией Североатлантического договора (НАТО) и рф.

Выступая позже после виртуальной встречи G7, Шольц заявил, что, хотя это больше всего затрагивает украинцев, весь мир страдает в результате войны рф в Украине.

Шольц сказал, что мир переживает экономические последствия войны, особенно подчеркивая высокие цены на энергоносители. Он добавил, что мир должен продолжать поддерживать Украину «столько, сколько это необходимо» как финансовой, так и военной помощью.

Немецкий чиновник заявил, что нет никаких признаков того, что рф готова прекратить войну, и раскритиковал путина за решение приостановить участие страны в Новом договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ).

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* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.