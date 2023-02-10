Швейцария отклонила запрос Испании на реэкспорт мощного оружия Украине

Швейцария заявила в пятницу, что отклонила просьбу Мадрида разрешить Испании реэкспортировать зенитные орудия швейцарского производства в Украину.

Швейцария заявила в пятницу, что отклонила просьбу Мадрида разрешить Испании реэкспортировать зенитные орудия швейцарского производства в Украину.

В январе Испания запросила разрешение на отправку в Украину двух 35-мм зенитных орудий.

Агентство Reuters сообщает, что Швейцария ранее наложила вето на запросы Дании и Германии, которые хотели отправить бронетехнику и боеприпасы швейцарского производства для помощи Украине в ее войне против россии*.

Закон Швейцарии о военных материалах не разрешает экспортировать военные материалы, если страна назначения участвует во внутреннем или международном вооруженном конфликте.

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* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.