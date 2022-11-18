Швеция установила факт диверсии на «Северных потоках»

Власти Швеции официально подтвердили, что на газопроводах произошла иностранная диверсия. Это выяснено в результате проведенного расследования.

В Швеции подтвердили, что на «Северных потоках» ранее была совершена диверсия.

Это выяснили в службе безопасности страны, пишет Reuters.

Рядом с трубопроводом были найдены остатки взрывчатки. Как заявили в Швеции, изъято несколько «иностранных предметов», на которых найдены следы взрывчатых веществ. Также задокументированы обширные повреждения.

На основании найденных предметов и проведенных исследований, служба безопасности страны сделала вывод об умышленной диверсии.

Взрывы на трубопроводах произошли 26 сентября. Власти Германии, Дании и Швеции заявляли ранее, что речь идет о целенаправленной атаке. По данным компании Nord Stream, авария является беспрецедентной и сроки ремонта пока оценивать трудно.

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