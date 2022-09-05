Си Цзиньпин впервые покинет Китай за время пандемии

Лидер коммунистического Китая Си Цзиньпин планирует посетить Казахстан, что станет его первым визитом за пределы КНР с начала пандемии COVID-19.

Встреча Си Цзиньпина и президента Казахстана Касыма-Жомартама Токаева запланирована на 14 сентября.

Об этом сообщили казахстанские СМИ со ссылкой на официального представителя МИД Айбека Смадиярова.

«По приглашению главы государства 14 сентября планируется государственный визит председателя КНР в РК. В рамках визита планируется двусторонние переговоры между главами двух государств, а также будут подписаны двусторонние документы в различных областях сотрудничества», – заявил Смадияров.

В правительстве Казахстана утверждают, что благодаря переговорам намерены «углубить вечное всеобъемлющее стратегическое партнерство и развить политическое, торговое, экономическое, культурное и гуманитарное сотрудничество». После этого визита лидер КНР может посетить Узбекистан, чтобы принять участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества.

Среди 25 членов Политбюро лишь глава внешнеполитического ведомства Ян Цзечи покидал пределы Китая с начала пандемии коронавируса. В среду, 7 сентября, запланировано начало 11-дневной поездки руководителя Ли Чжаньшу, которая начнется в *россии. Это может быть сигналом возобновления международных поездок, совершаемых высшими должностными лицами КНР.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о внеочередных выборах.

Также «Курсор» сообщал, что Байден пообещал Лапиду, что США не будут «связывать руки Израилю» и мешать ему защищаться от Ирана.

Помимо этого, недавно Нетаниягу заявил, что после начала пандемии спешил завершить написание своей книги, потому что боялся умереть от коронавируса.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!