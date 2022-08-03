Ситуация на Запорожской АЭС накаляется: глава МАГАТЭ сделал тревожное заявление

Запорожский объект находится под контролем россии с первых недель вторжения москвы. Гросси говорит, что наблюдательный орган ООН пытается отправить миссию.

Ситуация на крупнейшей в Европе атомной электростанции, перешедшей под контроль рф* в марте во время вторжения москвы в Украину, является «нестабильной», заявил во вторник глава международного ядерного агентства.

Запорожская АЭС, расположенная на реке Днепр на юго-востоке Украины, находится под контролем рф с первых недель вторжения москвы, хотя на ней до сих пор работают украинские сотрудники.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) пытается направить туда миссию.

«Ситуация действительно нестабильная», — заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси на пресс-конференции в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, где проходит конференция 191 государства, подписавшего Договор о нераспространении ядерного оружия.

«Каждый принцип безопасности так или иначе был нарушен. И мы не можем допустить, чтобы это продолжалось», — сказал он.

В начале конференции в понедельник он сказал, что ситуация в Запорожье становится «более опасной с каждым днем».

Его организация уже несколько недель пытается отправить команду для проверки завода. Украина до сих пор отвергала усилия, которые, по ее словам, узаконили бы российскую оккупацию этого места в глазах международного сообщества.

В начале конференции в понедельник он сказал, что ситуация в Запорожье становится «более опасной с каждым днем».

Его организация уже несколько недель пытается отправить команду для проверки завода. Украина до сих пор отвергала усилия, которые, по ее словам, узаконили бы российскую оккупацию этого места в глазах международного сообщества.

«Отправиться туда очень сложно, потому что это требует понимания и сотрудничества ряда действующих лиц, особенно москвы и Киева, а также поддержки Организации Объединенных Наций, поскольку завод находится в зоне боевых действий, — пояснил Гросси. — Я пытаюсь собрать миссию, чтобы отправиться туда, как только смогу».

В понедельник госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил москву в использовании АЭС в качестве «военной базы для обстрела украинцев, зная, что они не могут и не будут стрелять в ответ, потому что могут случайно поразить ядерный… реактор или высокорадиоактивные отходы на складе».

«Это выводит идею наличия живого щита на совершенно другой и ужасающий уровень», — сказал он.

Запорожская область, где расположен завод, в значительной степени находится под контролем россии, и поддерживаемые москвой сепаратисты заявили, что в этом году планируют провести референдум о присоединении к россии.

«Курсор» писал ранее, что на встречу с президентом Турции Раджепом Тайипом Эрдоганом мог летать не глава рф владимир путин, а его двойник, который часто прихрамывает.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!