Скандал на саммите G20: министры иностранных дел отказались делать общее фото с лавровым

Участники международного саммита показали свое демонстративное отношение к россии в лице главы мид лаврова, когда отказались сделать традиционное общее фото.

Министры иностранных дел стран G20 на саммите в Индонезии отказались делать традиционное групповое фото.

Это произошло из-за отказа ряда дипломатов, в том числе госсекретаря США Энтони Блинкена, фотографироваться с главой российского мид лавровым*.

Индонезия планировала организовать официальный ужин с участием всех официальных лиц, однако мероприятие было сорвано из-за игнорирования большинством стран россии, которая превратилась в страну-изгоя из-за своей политики геноцида по отношению к народу Украины.

Лавров прокомментировал отношение к нему остальных членов саммита: «Видимо, это их понимание этикета».

«Курсор» писал, что президент Казахстана вновь поставил путина в неловкое положение. Казахстан намерен исключить россию, через которую проходил основной поток казахстанской нефти в европейском направлении, из основной цепи поставок.

Наш сайт сообщал, что российские власти три года расследовали дело Еврейского агентства — СМИ. В россии проверяли Еврейское агентство в течение трех лет, прежде чем потребовали прекратить деятельность в стране.

Редакция информировала, что журналисты узнали о новой фобии путина, из-за которой его персонал держат в изоляции. Журналист «Проекта» Михаил Рубин рассказал, что больше всего владимир путин боится заразиться, поэтому сидит в бункере, а с подчиненными говорит по видеосвязи.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!