Российские власти три года расследовали дело Еврейского агентства — СМИ

В россии* проверяли Еврейское агентство в течение трех лет, прежде чем потребовали прекратить деятельность в стране.

Еврейское агентство находится под следствием российских чиновников в течение последних трех лет, в течение которых тщательно изучалась информация и оборудование из их офисов.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

В письме, направленном Еврейскому агентству на этой неделе, агентство получило список того, что минюст рф считает нарушениями закона, и последствия этих нарушений.

На этой неделе высокопоставленный израильский дипломатический представитель заявил, что «россия заявила, что Еврейское агентство незаконно собирало информацию о российских гражданах».

Как и любая организация, особенно содействующая иммиграции в другую страну, офисы Еврейского агентства в России собирают информацию о людях, подающих заявление на репатриацию или участвующих в их деятельности. По данным многонациональной юридической фирмы DLA Piper, в 2015 году были приняты поправки к российскому Закону о защите данных, вступившие в силу. Поправки требуют, чтобы все операторы персональных данных хранили и обрабатывали любые персональные данные российских граждан в базах данных, расположенных на территории рф.

Согласно поправке, наказанием за нарушение этого требования в конечном итоге является блокировка сайтов, связанных с неправомерным обращением с российскими персональными данными. Согласно российскому законодательству, для передачи персональных данных за пределы рф оператор должен обеспечить высокий уровень защиты прав субъектов персональных данных в новой стране назначения – до фактической передачи данных.

Министерство указало, что сотрудники агентства в россии нарушили закон, поскольку собранная там информация передается в его офисы в Иерусалиме или в правительственные учреждения Израиля для продолжения иммиграции.

В письме говорилось, что агентство должно отреагировать на обвинения и, возможно, будет вынуждено прекратить деятельность в россии, если оно будет признано виновным.

По словам дипломатических чиновников, Еврейское агентство не проинформировало высокопоставленных дипломатических или правительственных чиновников о письме, хотя оно имеет большое значение для Государства Израиль. Чиновники заявили, что они должны быть прозрачными, поскольку это государственное и национальное учреждение. Чиновники добавили, что российские власти утверждали, что информация о российских гражданах передавалась незащищенным образом.

Источники Еврейского агентства сообщили, что одним из вариантов является закрытие неправительственной организации в рф, связанной с агентством, и открытие новой под таким же или совершенно другим названием.

Дипломатический источник сообщил, что «мы поднимем вопрос о Еврейском агентстве с российскими властями и будем решать его организованно. Об этом позаботятся на уровне посольства».

Курсор ранее писал, что россия потребовала от Еврейского агентства прекратить деятельность в стране. В начале недели Еврейское агентство получило письменный приказ от правительства рф.

Кроме этого, в Сохнут заявили, что шаги москвы не представляют угрозы для деятельности в россии. Источник в Еврейском агентстве заявил о том, что действия москвы затруднят свободную деятельность организации в стране, однако не станут преградой для работы.

Курсор ранее писал, что министр алии и интеграции прокомментировала запрет деятельности Сохнута в россии. Министр алии и интеграции Пнина Тамено-Шете дала свои комментарии публикации о том, что российские власти приказали «Сохнуту» приостановить деятельность в россии. Он подтверждают информацию и заявляет, что Минюст рф принял такое решение.

Наша редакция писала, что главный раввин москвы* Пинхас Гольдшмидт, заявил в четверг, что покинул свой пост, потому что его позиция против вторжения россии в Украину поставила под угрозу еврейскую общину.

Курсор информировал, что главный раввин москвы покидает россию после отказа поддержать войну в Украине.

Наш сайт писал, что главного раввина москвы Пинхаса Гольдшмидта уволили.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!