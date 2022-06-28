Скандал в Норвегии: евреи рассказали, как игнорируют большинство их праздников

Текущие дебаты являются одним из нескольких споров между лидерами еврейских общин и властями в преимущественно светских обществах Скандинавии и Северной Европы.

Еврейская община Норвегии заявила, что подаст петицию в Верховный суд страны, если соблюдающие евреи не добьются признания большего количества своих праздников в национальной календарной системе.

Об этом пишет The Times Of Israel.

Действующий закон о национальных праздниках, обновленный в прошлом году, гарантирует всем работникам 12 выходных, многие из которых связаны с христианскими праздниками. В дополнение к этому нехристиане имеют право на оплачиваемый отпуск на два дополнительных дня по своему выбору.

В рамках этой системы евреи, мусульмане и представители других признанных религий, работающие в государственном секторе, от государственных служащих до школьных учителей, вынуждены работать в некоторые из своих каникул. В частном секторе этот вопрос стоит менее остро, поскольку частные компании склонны удовлетворять религиозные потребности своих сотрудников.

В прошлом месяце молодежное движение Либеральной партии Норвегии опубликовало документ с изложением позиции, призывающий к пересмотру действующего закона. Предложение предоставит сотрудникам 12 выходных дней в день по их выбору.

Это предложение решит проблему, с которой столкнулись некоторые евреи в связи с праздниками, написал Эрвин Кон, бывший лидер Еврейской общины в Осло и попечитель ее правления, в статье, опубликованной ранее в этом месяце на веб-сайте utrop-no.

Если в закон не будут внесены поправки, еврейская община в Осло подаст петицию в Верховный суд Норвегии, возможно, с дополнительными партнерами из разных религиозных групп, на том основании, что закон о национальных праздниках противоречит религиозным свободам, гарантированным конституцией, сказал Кон корреспонденту JTA.

Текущие дебаты являются одним из нескольких споров между лидерами еврейских общин и властями в преимущественно светских обществах Скандинавии и Северной Европы, где такие обычаи, как обрезание и кошерный убой, подверглись нападкам как варварские.

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