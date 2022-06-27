Ганц: «Я сделаю все, чтобы не допустить альтернативного правительства Нетаниягу»

Министр обороны уверен, что новая коалиция под руководством Нетаниягу — это худший вариант для Израиля, и он намерен «сделать все, чтобы предотвратить это».

Министр обороны Бени Ганц заявил в понедельник, что намерен помешать лидеру оппозиции Биньямину Нетаниягу сформировать свою коалицию, поскольку новые выборы — будут лучшим вариантом для страны.

На пресс-конференции перед заседанием партии «синих и белых» Ганц сказал: «Я сделаю все, чтобы предотвратить формирование альтернативного правительства в этом Кнессете под руководством Нетаниягу», — сказал Ганц

Отвечая на вопрос, согласится ли он создать коалицию с Ликудом, если возглавит его, Ганц заявил, что не считает это хорошим вариантом. Он добавил: «В настоящее время я не вижу альтернативного правительства в этом Кнессете».

«Наше правительство не сохранилось, но мы доказали, что можем работать вместе», — заявил Ганц.

«Я сделаю все, чтобы после выборов было сформировано правительство, в котором будут представлены все слои израильского общества», — сказал он.

Мерав Михаэли, лидер входящей в коалицию партии Труда, повторила комментарии Ганца на заседании своей фракции, сказав членам партии, что «мы идем на выборы с высоко поднятой головой. В следующем туре мы добьемся большего».

Ожидается, что 18 июля Лейбористская партия проведет праймериз, и Михаэли, которая в настоящее время пользуется поддержкой большинства членов своей партии, скорее всего, будет переизбрана на пост председателя партии.

«Курсор» информировал, что Либерман назвал цену новых выборов для Израиля.

Также мы сообщали, что названа дата выборов: коалиция и оппозиция пришли к общему мнению.