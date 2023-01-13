Скандал вокруг судебной реформы: Нетаниягу высказал четкую позицию

Нетаниягу заявил, что Кнессет выслушает все позиции по израильской судебной реформе.

Кнессет заслушает все позиции по планам судебной реформы, заявил в пятницу премьер-министр Биньямин Нетаниягу.

«Демократия строится на балансе между тремя ветвями власти, и этот баланс существует во всех демократиях мира», — сказал Нетаниягу, имея в виду идею сдержек и противовесов между исполнительной ветвью власти, законодательной ветвью Кнессета и судебной властью судов.

«Подавляющее большинство населения согласно с необходимостью внесения изменений в правовую систему. Мы говорили об этом перед выборами и получили от общественности четкий мандат на это, — продолжил он. — Эти изменения должны быть сделаны ответственно и осмотрительно, а также выслушаны все позиции. Именно это и произойдет в Кнессете».

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Это не конец света и уж точно не конец демократии: экс-министр юстиции дала оценку судебной реформе.