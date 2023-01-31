Скандальное заявление президента Хорватии: в Украине отреагировали

«Очевидно, что Крым никогда больше не будет частью Украины», — сказал Миланович.

Министерство иностранных дел Украины во вторник раскритиковало президента Хорватии Зорана Милановича за то, что он заявил, что Крым никогда не вернется под контроль Украины. В МИД назвали его комментарий «неприемлемым».

В своем вчерашнем выступлении, в котором Миланович подробно рассказал о своем возражении против оказания Загребом военной помощи Киеву, он заявил, что «очевидно, что Крым никогда больше не будет частью Украины».

«Считаем неприемлемыми заявления президента Хорватии, которые фактически ставят под сомнение территориальную целостность Украины», — написал в Facebook официальный представитель МИД Украины Олег Николенко.

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Ранее стало известно, что российская армия потеряла рекордное число солдат в Украине.

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