Следующие дни будут решающими для всего мира — глава МИД Германии

По словам Аннылены Бербок, война россии против Украины «имеет ужасающие последствия для всего мира».

Следующие дни станут решающими как для войны в Украине, так и в целом для дальнейшего развития мира. Об этом заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок, сообщает Укринформ.

Она подчеркнула, что следующая неделя в Нью-Йорке «подытожит весь прошлый год». Речь идет о том, что мир сплоченно осудил агрессивную российскую войну, что показало голосование по резолюции ГА ООН в марте прошлого года. Впрочем, было определенное количество стран, которые воздержались, и очень малое количество поддержало россию*.

По оценке Бербок, они продолжали воздерживаться при других голосованиях не потому, что они не осуждают войну, не потому, что не поддерживают Хартию ООН, «а потому, что они находятся в сильной зависимости от россии».

«Эта война — не европейское дело. Эта война имеет ужасающие последствия для всего мира. Поэтому именно на днях в Нью-Йорке весь мир будет апеллировать к президенту рф путину с призывом прекратить войну и вывести войска, а также позаботиться о восстановлении мира», — сказала дипломат.

Как сообщал Курсор, президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал тех, кто призывает ослабить санкции против рф. По его словам, тот, кто пытается политически торпедировать санкционный механизм, не только пытается сделать так, чтобы российская федерация за свои преступления осталась безнаказанной, но и ставит все европейское сообщество в зависимость от величайшей антиевропейской силы в мире.

Также Курсор информировал о том, что в декабре правительство Великобритании ввело 13 декабря новые санкции против россии и Ирана за атаки на Украину ракетами и дронами-камикадзе.

Ранее Курсор писал, что Великобритания вызвала в Лондон самого высокопоставленного дипломата Ирана. Это произошло после казни Мохсена Шекари — первого приведенного в силу смертельного приговора в связи с недавними антиправительственными волнениями.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!