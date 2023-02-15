«Слишком поздно»: вице-канцлер Германии указал на ошибку в поставке танков в Украину

Поставка немецких боевых танков Leopard 1 и Leopard 2 в Украину произошла «слишком поздно», заявил вице-канцлер Роберт Хабек, поскольку остается мало времени до ожидаемого наступления россии*.

«Приняв решение об отправке танков, мы делаем все, что в наших силах, — сказал он газете Die Zeit в комментарии, опубликованном в среду. — Слишком поздно, но дело сделано… Все ждут страшного наступления россиян… Время поджимает». Он добавил, что Германия не готова обсуждать вопрос об отправке боевых самолетов, которые, по словам Украины, нужны ей для войны с российскими захватчиками. Германия не владеет ни одним из американских боевых самолетов F-16, которые чаще всего упоминаются в этом контексте.

Он также сказал в интервью Zeit.de, что «некоторые страны все еще имеют боеприпасы, но не хотят поставлять их в Украину по историческим причинам. Мы ведем переговоры со Швейцарией, и я должен сказать, что не могу понять, почему Швейцария не предоставляет боеприпасы для Гепардов».

Хабек также отметил, что «мы – Германия, наши партнеры – многое делаем для поддержки Украины в ее самообороне. Путь от «Мы не поставляем оружие в Украину» к обещанию танков «Леопард-2» был довольно долгим. Так много всего произошло менее чем за год».

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